Dit weekend organiseert Unizo samen met handelsfederatie Comeos het jaarlijkse Weekend van de Klant. Daarmee wil de zelfstandigenorganisatie de shoppers in de bloemetjes zetten. Maar deze keer moet het weekend doorgaan in een moeilijke context van stijgende prijzen. Dat zet druk op de klantenrelatie, maar Unizo gelooft in wederzijds begrip tussen de winkelier en de klant.