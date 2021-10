De Belgische winkeliers kijken reikhalzend uit naar dit weekend, en hopen hetzelfde van hun klanten. Want het is Weekend van de Klant. Bij veel zelfstandige handelszaken en ketens krijg je dan een cadeautje en soms ook korting. De sector hoopt zo een bruisend najaar op gang te schieten in de winkelstraten. De timing zit alvast goed: het consumentenvertrouwen piekt, de spaarboekjes zijn gevuld, de horeca draait weer, en vanaf vandaag mag in Vlaanderen ook het mondmasker af.