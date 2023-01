Magazijnmedewerkers in distributiecentra voor derden - denk aan grote koeriersdiensten - zullen voortaan 12 uur per dag kunnen werken in het weekend. Tot nu toe lag er een plafond op 10 uur. Op die manier kunnen werknemers door twee keer 12 uur te werken in het weekend, het equivalent verdienen van een voltijdse baan tijdens de week. Werkgevers krijgen met de nieuwe CAO meer werkkrachten in het weekend, werknemers meer flexibiliteit.