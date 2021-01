Midden maart zou de overheid ook beslissen over de culturele zomer in ons land. Vooral voor de grote zomerfestivals zijn er vraagtekens. Gisteren zette het Britse mega-festival Glastonbury de toon, door zelf de komende editie af te blazen. Toch denken kleinere festivalorganisatoren dat de zomer voor hen nog niet verloren is. Voor podiumbouwer Stageco uit Haacht, een wereldspeler in massa-events, wacht dan weer een moeilijk jaar.