Welkin and Meraki lanceert luxeketen in co-working

Co-working kantoren schieten als paddestoelen uit de grond. Het Belgische Welkin and Meraki boort een nieuw segment aan in de markt. Vanavond openen ze officieel hun eerste 5-sterren deelkantoor, in de Europese wijk in Brussel. Denk aan design-meubilair, een topchef in de keuken en een barista in plaats van de koffiemachine. De huurprijs is uiteraard navenant.