Werchter Parklife, de coronaversie van Rock Werchter zeg maar, is uit de startblokken geschoten. Het festival draait niet op de typische vervuilende en lawaaierige dieselgeneratoren, maar op lokale stroom van energieplatform Bolt. Het bedrijf zet een reuzebatterij in die zich tijdens de daluren oplaadt met zonnepanelen en stroomoverschotten van het net. Door de kleine schaal van Werchter Parklife is het festival de ideale proefuin voor de stroomtechnologie van de toekomst.