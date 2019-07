Een uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie dreigt olie op het vuur te worden in het Amerikaans-Chinese handelsconflict. De uitspraak gaat over Amerikaanse importheffingen op een aantal Chinese goederen. Heffingen die nog dateren uit het tijdperk Obama. De WTO is van oordeel dat de VS ze fout heeft berekend. Voor de Chinezen een bewijs dat de Amerikanen de regels misbruiken. Voor de VS een bewijs dat de WTO niet functioneert.