De socialistische vakbond heeft actie gevoerd voor een hoger minimumloon. Een actie die kadert in een wereldwijde beweging, Fight for 15. Die begon in de VS en vroeg een minimumloon van vijftien dollar in de fastfoodketens. In België voert het ABVV een gelijkaardige actie. De socialisten vragen een minimumloon van veertien euro per uur.