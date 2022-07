De chaos in de luchthavens wordt steeds groter. Gisteren nog vroeg de luchthaven Londen Heathrow aan de luchtvaartmaatschappijen om geen tickets meer te verkopen voor de zomer, omdat ze maar 100.000 vertrekkende passagiers per dag kan verwerken. Vandaag kondigt luchtvaartmaatschappij Lufthansa dan weer aan dat ze nog eens 2.000 vluchten schrapt van en naar de luchthavens van Frankfurt en München. De oorzaak is telkens dezelfde: personeelstekort.