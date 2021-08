Bedrijven hebben dit jaar al 260 aanvragen ingediend voor werkbaarheidscheques. In een half jaar tijd zijn dat er evenveel als in heel 2020. Met zo'n werkbaarheidscheque kunnen bedrijven advies inkopen om telewerk beter te organiseren. Of om de job van hun personeelsleden draaglijker te maken. Een bijzonder aandachtspunt in coronatijden.