De Japanse regering moedigt bedrijven aan om hun personeel tot na hun 70e aan de slag te houden. Ze wil zo een gebrek aan arbeidskrachten in de toekomst in de kiem smoren. Ruim een kwart van de Japanse bevolking is ouder dan 65. De electronica-retailer Nojima gaat zelfs nog verder en gaat de pensioenleeftijd van z'n werknemers optrekken tot 80 jaar.