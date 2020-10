Het steunpakket van 500 miljoen van de federale regering is er niet alleen voor de foorkramers en de bedrijven uit de horeca en evenementensector, maar ook voor die bedrijven die daar rechtstreeks van afhangen. Bedrijven die niet bij wet moeten sluiten, maar wel in de feiten. Dat heeft minister van Middenstand en KMO's David Clarinval gezegd na een onderhoud met enkele ondernemersorganisaties. Op de details is het evenwel nog wachten.