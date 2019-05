Een speed pedelec-opleiding voor werknemers. Het is nieuw. Chemiereus BASF in Antwerpen mocht de spits afbijten. Speed pedelecs zijn snelle elektrische fietsen die tot 45 kilometer per uur halen. Steeds meer werknemers gebruiken ze voor hun woon-werkverkeer. Bij BASF zijn het er 600. Keerzijde van de medaille is een stijgend aantal ongevallen.