De ongeziene krapte op de arbeidsmarkt heeft als voordeel voor werknemers dat ze sterker in hun schoen staan, bij de aanwerving of tijdens hun carriere. De zogenaamde 'war for talent' is voorbij. En het talent - de werknemer dus - heeft die oorlog gewonnen. Dat zeggen CEO Rika Coppens en oprichter en mede-eigenaar Conny Vandendriessche van House of HR, dit weekend in Trends Talk. Vorige maand werd de HR-dienstverlener overgenomen door het Amerikaanse Bain Capital. Die deal zou het bedrijf van de twee dames ramen op bijna 3 miljard euro.