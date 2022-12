De sociale uitbuiting op de Borealis-werf in Antwerpen afgelopen zomer toont aan hoe belangrijk het is te weten wie er allemaal aan de slag is op een bouwwerf. Het Kortrijkse GeoDynamics bouwde daarom een digitale tool om werkvergunningen beter te centraliseren. Het werkte daarvoor samen met een aantal grote aannemers, zoals Alheembouw. De app vergemakkelijkt de administratie die ontstaat als vele onderaannemers tegelijk op één werf bezig zijn.