Dwars tegen de trend in, is het aandeel Resilux vandaag liefst 34% hoger afgesloten op de Brusselse beurs. Dat komt door een overnamebod. De West-Vlaamse ondernemer Pascal Vanhalst wil met zijn investeringsfirma Quva de Wetterse producent van plastic flessen inlijven. In een volgende stap zal hij Resilux waarschijnlijk van de beurs halen.