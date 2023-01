Unilin, bekend van zijn QuickStep-vloeren, heeft in het West-Vlaamse Wielsbeke een gloednieuw opleidingscentrum geopend. Een investering van 2,5 miljoen. In de regio, Zuid-West-Vlaanderen, is de arbeidskrapte bijzonder nijpend. Zo heeft Unilin momenteel 230 vacatures. Maar het opleidingscentrum mikt niet alleen op nieuwe medewerkers. Het is ook bedoeld voor de bestaande. Want Unilin zet fors in op levenslang leren.