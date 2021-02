Met de Belgische Wet op de havenarbeid is op zich niets mis. Dat oordeelt het Europees Hof van Justite. De zogenaamde Wet-Major bepaalt dat in ons land alleen erkende havenarbeiders schepen mogen laden en lossen. Zoiets kán, om de veiligheid in de havens te garanderen, vindt het Hof. Andere aspecten van de wet botsen wél met de Europese regels, zoals de erkenningsprocedure van de havenarbeiders.