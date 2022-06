Op het Leuvense Wetenschapspark Arenberg wordt tegelijk de laatste hand gelegd aan Bio-Incubator 4, én de eerste steen gelegd van gebouw nummer 5. Want de vraag naar gespecialiseerde biotechlabo's is niet bij te benen. Al over vier jaar zal het park compleet volgebouwd zijn. Voor een groot deel van de nog te bouwen infrastructuur staan de kandidaat-huurders nu al te trappelen. Een bewijs dat de biotechsector in Vlaanderen een enorme boom kent.