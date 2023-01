De regering legt een wetsvoorstel op tafel dat pakjeskoeriers moet beschermen tegen uitbuiting. Daarin wordt hun werkdag beperkt, krijgen ze een minimumvergoeding en zullen hoofdaannemers voortaan ook aansprakelijk zijn voor eventuele wanpraktijken van de eerste onderaannemer. Die ingreep is nodig, want ook na verschillende sociale controles in de sector, waarbij zelfs pakjesdepots verzegeld werden, bléven wantoestanden opduiken.