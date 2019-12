De stemming over het wetsvoorstel dat meer respijt geeft aan mensen met een betalingsachterstand, is uitgesteld. De tekst moet eerst naar de raad van state voor advies. Dat vinden N-VA, Vlaams Belang, MR, Open VLD én cdH. Ze zijn bang dat het wetsvoorstel negatieve gevolgen heeft voor kmo's. In de commissie Economie kreeg het nog unanieme steun. Maar intussen hebben lobbyisten hun werk gedaan.