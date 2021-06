Wasmachines en droogkasten delen in een appartementsgebouw. Het is een logisch idee, dat vaak op praktische bezwaren botst. Problemen die je nu kunt oplossen dankzij de digitalisering, zo klinkt het bij WeWash, onderdeel van de Bosch-groep. Het deelplatform maakt z'n debuut in ons land in een appartement in de Antwerpse Stadswaag.