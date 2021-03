Het Suezkanaal is dan wel terug vrij, maar de economische schade als gevolg van de blokkage is groot. De vraag is dan natuurlijk wie hiervoor zal opdraaien en juridisch de eindverantwoordelijkheid draagt. En is het wel verstandig om steeds grotere containerschepen te bouwen? We legden het voor aan twee experten, in maritieme economie en wetgeving.