Donderdag start een tweede wervingsronde voor de concessie van de voormalige Opel-site in de Antwerpse haven. "NextGen District" is de naam van het nieuwe project. Het Antwerpse havenbedrijf wil er circulaire pioniers samenbrengen. Ze zoekt bedrijven die grondstoffen willen halen uit afval, en andere bedrijven die daar nieuwe producten mee maken. De interesse is naar verluidt groot, en toch blijven nieuwe kandidaturen nog steeds welkom...