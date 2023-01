Rika Coppens is zopas uitgeroepen tot Trends Manager van het Jaar. De 49-jarige handelsingenieur is CEO van House of HR. Ze startte haar carrière als auditor bij PWC, om dan door te groeien tot CFO bij verschillende bedrijven, waaronder Zenitel en een Nederlandse uitbater van tankstations. Bij House of HR is ze sinds 2016 aan de slag. 2022 was een sleuteljaar voor de HR-groep, toen de Amerikaanse private equity-speler Bain Capital er een meerderheidsbelang nam. De operatie zet een turbo op de internationale groei van House of HR.