Het Mechelse wielerkledijmerk Peloton De Paris zag z'n omzet het afgelopen jaar exploderen. Het jonge bedrijf profiteert van de fietshype, die nog fel aangewakkerd is door de coronacris en de lockdowns. Om z'n aanwezigheid in het winkellandschap uit te breiden, gaat het nu in zee met outdoorketen AS Adventure. Die zal voorlopig enkel de 100% gerecycleerde kledinglijn van Peloton de Paris verdelen. Online verkoopt het bedrijf wereldwijd. 20% van zijn verkoop gaat naar Azië. Indrukwekkend.