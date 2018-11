Willemen innoveert met waterdoorlatend asfalt

Bouwbedrijf Willemen Groep heeft een innovatief asfalt voorgesteld. 'Drainphalt' is waterdoorlated dankzij grote holle ruimtes. Dat kan een verdere daling van het grondwaterpeil tegengaan en overstromingen voorkomen. In België is nu liefst veertien procent van de oppervlakte verhard en niet waterdoorlatend.