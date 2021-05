Wilms, de Kempische fabrikant van rolluiken en zonwering, breidt sterk uit. Het bedrijf pompt ruim 8 miljoen euro in nieuwe machines en 7.500 vierkante meter extra productieruimte. De coronapandemie zet immers een turbo op de vraag naar screens en zonnetenten, nu we verplicht thuisblijven en thuiswerken. Wilms gooit tegelijk z'n marketing over een andere boeg, om niet alleen bij schrijnwerkers maar ook bij de particulier bekend te worden.