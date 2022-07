In de Tour de France hebben de renners van Jumbo-Visma bijna 780.000 euro aan prijzengeld bijeengereden. De eindzege van Jonas Vingegaard is alleen al goed voor een half miljoen, maar ploeggenoot Wout Van Aert sprokkelde met onder meer de groene trui en ritzeges ook ruim 130.000 euro bij mekaar. Hun wielerploeg is daarmee de grote slokop, want de meeste andere teams moeten het met veel minder stellen. Al is het prijzengeld sowieso van weinig tel voor wielerploegen. Vooral de mediawaarde van de Tour de France is belangrijk: die is goed voor 60 procent van het hele businessmodel van het wielrennen.