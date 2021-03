De opvolger van CEO Van Avermaet zal Bpost concurrentiëler moeten maken. Geen eenvoudige oefening, want als overheidsbedrijf is Bpost een pak minder flexibel dan veel van zijn concurrenten. Wordt het geen tijd dat de politiek knopen doorhakt over wat ze met haar beursgenoteerde overheidsbedrijven wil aanvangen?