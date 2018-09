Windmolenparken ideaal voor mosselkweek

Bij Colruyt in Halle zijn de eerste Belgische mosselen geproefd, afkomstig uit een testzone voor onze kust. Tachtig kilo is er geoogst, maar er hangen er nog zo'n acht ton in het water. De mosselen zijn erg vlezig en groeien sneller dan Zeeuwse. En nog opvallender: ze groeien aan een windmolenpark. En dat is uniek.