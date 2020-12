De huurprijzen in onze winkelstraten staan onder grote druk door de coronacrisis en de opmars van e-commerce. De verhuur en de verkoop van winkelpanden daalde tot een voorlopig dieptepunt, en makelaar Jay-L-L ziet voorlopig weinig beterschap. De werkelijke impact zullen we pas in de loop van 2021 kunnen inschatten, zegt de vastgoedspecialist.