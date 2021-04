Winkeliers kijken ongetwijfeld uit naar maandag. Het shoppen op afspraak gaat dan op de schop. Die maatregel woog zwaar op hun omzet. Het bekende West-Vlaamse shoppingcenter K in Kortrijk is helemaal klaar om de shoppers te verwelkomen. Het heeft de voorbije maanden zwaar geïnvesteerd in de ondersteuning van z'n handelaars. En ondanks de coronacrisis openen er de komende weken maar liefst 10 nieuwe winkels.