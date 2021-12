Voor veel ouders is het niet vanzelfsprekend om in deze afkoelingsweek in het lager onderwijs opvang te vinden. Winkelketen HEMA organiseert daarom in de meeste van zijn honderd winkels in ons land noodopvang voor kinderen van medewerkers. En op die manier blijven die medewerkers in de drukste week van het jaar, die voor Kerstmis, natuurlijk ook aan de slag.