Een containerterminal in de Chinese haven van Ningbo is vanmorgen stilgelegd nadat een medewerker positief testte voor Covid-19. Ningbo is één van de grootste containerhavens ter wereld. Er wordt nu gevreesd voor nieuwe vertragingen in de wereldwijde logistieke ketens. Dat is slecht nieuws voor de winkelketens bij ons, die mogelijk nog langer op hun bestellingen moeten wachten. Zij moeten nu al anderhalf jaar improviseren door de coronacrisis. Wij gingen kijken bij discounter Yess en interieurketen Casa.