Het West-Vlaamse Winsol is van plan de komende drie jaar 9 miljoen te investeren in zijn zonwering en verwacht zowat 200 mensen extra nodig te hebben. De vraag naar zijn luifels, screens en pergola's is gigantisch gestegen. Zijn fabriek in het Oost-Vlaamse Aalter, waar ze die maken, draait dan ook op volle toeren.