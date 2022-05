De Belgische holding Sofina ligt in het vizier van een notoire shorter en verliest daardoor zo'n 10% op de beurs. Fraser Perring beweert dat Sofina z'n belangrijkste participatie, het Indiase Byju's, te hoog waardeert. En dat het aandeel Sofina dus een stuk minder waard is. Perring is niet aan z'n proefstuk toe: hij nam het Duitse Wirecard onder vuur voor boekhoudfraude. De betaalreus ging daar uiteindelijk aan failliet. Beurskenner Tom Simonts van KBC laat z'n licht schijnen over de beschuldigingen van Perring aan Sofina.