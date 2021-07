Airport Intelligence gaat wiskunde inzetten om de passagiersstromen op de luchthaven vlotter te laten verlopen. De consultancy-dochter van Brussels Airport gaat daarvoor een partnerschap aan met ORTEC, een expert in voorspellende mathematische modellen. De kennis in datawetenschap die ze samen opbouwen willen ze daarna ook toepassen in andere luchthavens, en zelfs in andere sectoren.