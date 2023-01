De witte woede is springlevend. Meer dan 18.000 mensen uit de zorg-, welzijns- en cultuursector hebben in Brussel gedemonstreerd tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel en voor hogere lonen. De opkomst was groter dan de vakbonden zelf hadden verwacht. De betogers willen de zorg weer bovenaan de politieke agenda krijgen.