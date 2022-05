De bekende ondernemer Wouter Torfs stapt van z'n schoenimperium over naar het welzijnswerk. Torfs wordt de nieuwe voorzitter van CAW Groep. Dat is de koepel van de Centra Algemeen Welzijnswerk, die laagdrempelige eerstelijnshulp aanbieden aan mensen die het moeilijk hebben. Eind dit jaar stopt hij als CEO van Schoenen Torfs. Zijn nicht, Lise Conix, is klaargestoomd om hem op te volgen.