De beursbelceremonie op Euronext Brussel viel vanmorgen te beurt aan Xior, de specialist in studentenhuisvesting. Een beloning voor z'n succesvolle plaatsing van nieuwe aandelen. Xior haalt daarmee ruim 200 miljoen euro op. Geld dat het goed kan gebruiken voor een snelle expansie in Portugal en Spanje, waar de vraag naar studentenkamers erg hoog is en het aanbod nog beperkt.