Na 2 jaar onderhandelen doet Xior Student Housing een reuzensprong: het neemt Basecamp over, een ontwikkelaar en uitbater van bijna 5.400 studentenkamers in 4 landen. Met d transactie van een klein miljard euro krijgt Xior er in één klap een kwart meer studentenkamers bij, en stijgt de waarde van z'n portefeuille zelfs met een derde. Xior rolt ook belangrijke groeimarkten binnen.