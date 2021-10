De beursgenoteerde kotbaas Xior lanceert een overnamebod op Quares Student Housing. Als dat lukt, wordt Xior de marktleider in België. Quares is opgericht in 2013 en heeft meer dan 1.000 studentenkamers in Antwerpen, Brussel, Gent en Luik. Steden waar Xior ook al actief is, waardoor de kotbaas z'n winstmarge gevoelig denkt te kunnen opkrikken.