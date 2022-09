De overname van Basecamp door Xior Student Housing is een feit. Met de overname krijgt Xior er in één klap bijna 5.400 studentenkamers bij in 4 landen. De Antwerpse vastgoedspeler mag zich nu de grootste verhuurder van studentenkamers in continentaal Europa noemen. Xior telt bijna 1 miljard euro neer voor Basecamp. Ze financiert dat ondermeer met de uitgifte van nieuwe aandelen en daarvoor is deze morgen op Euronext Brussel de beursbel geluid.