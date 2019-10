Het Oost-Vlaamse transportbedrijf Xwift kwam vorig jaar in het nieuws toen het z'n chauffeurs een bedrijfswagen aanbood in de hoop om de lange lijst vacatures ingevuld te krijgen. Het bedrijf kreeg maar liefst 3.000 sollicitaties. Maar op termijn bleven amper tien nieuwe chauffeurs over. De transporteur gaat nu terug op zoek naar nieuwe chauffeurs, met de bedoeling die ook te kunnen houden.