De start-up Xwing heeft zijn eerste demonstratie gegeven van een volledig autonoom vliegtuig. Het bedrijf gelooft dat de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten al over twee jaar de eerste licenties zullen geven voor proefvluchten boven dunbevolkte gebieden. Xwing mikt met z'n zelfvliegend toestel in de eerste plaats op het vervoer van cargo. Op regionaal niveau, over afstanden die te groot zijn om te rijden, maar te kort voor de huidige commerciële luchtvaart.