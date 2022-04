In de Trends Talk van dit weekend hebben we het over de koers. Niet over wat de volgende klassieker is en wie de snelste zal zijn. Maar wel over het businessmodel van het professionele wielrennen. Yana Seel is de studiogast. Zij is Chief Business Officer bij Lotto-Soudal, een van de 2 Belgische topploegen in de WorldTour. Eerder was ze CEO van Astana, de eerste dame ooit op zo'n hoge positie in het wielrennen. Seel kijkt als manager met een economische bril naar het peloton. Volgens haar kan het verdienmodel van de sport nog veel beter.