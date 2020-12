De overname van Slack door softwarereus Salesforce is talk of the town op Wall Street. Salesforce legt er bijna 28 miljard dollar voor op tafel, maar het legt dan ook de hand op zowel interessante technologie als een nieuw klantensegment. In Hong Kong verbaast Xiaomi met een kapitaalverhoging van liefst 4 miljard dollar. De Chinese producent voelt dat het nu of nooit is om naar de top van de smartphonemarkt te spurten.