Regering heeft eindelijk akkoord over compensatie oplopende energiefactuur en mini-taxshift / Oordeel econoom: "Herstel koopkracht is welkom, maar niet voor iedereen nodig" / Gentse bio-ingenieur maakt witloof minder bitter / Aquilon Pharma innoveert in strijd tegen longziekten / Awards breken internationale markt open voor Vlaams kinderboek / Tegenaanval in gamingsector: Sony betaalt 3,6 miljard dollar voor spelproducent Bungie / Beursgesprek: UPS bezorgt minder pakjes voor meer geld - aandeel IBA schiet hoger na trading update - CEO Luc Tack heeft belang in Tessenderlo uitgebouwd tot ruim 70% stemrechten