De Europese Commissie legt haar langverwachte industriële green deal op tafel. Agoria-CEO Bart Steukers reageert in de studio. Artificiële intelligentie helpt voortaan ook de dokters van de Antwerpse ziekenhuizen ZNA en GZA met de diagnose van kanker. De inflatie in de eurozone bedroeg 8,5 procent in januari. De creatieve sector zet zich schrap: het bedrag dat bedrijven fiscaal aantrekkelijk kunnen investeren via tax sheltyer, is op 1 januari gehalveerd, na een verhoging tijdens de coronacrisis. Tom Simonts (KBC) kijkt naar de aandelenmarkten en bespreekt Melexis en het Deense farmaconcern Novo Nordisk.